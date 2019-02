ÕL HISPAANIAS | Klaar: Rauno Nurger jätab ülitähtsa liigamängu vahele ja tuleb koondisele appi 

Kuigi pole suur saladus, et keset hooaega on Hispaaniast raske mängijaid kätte saada, siis sel korral see vähemalt ühe mehe puhul õnnestub. Esimest aastat profikorvpalli mängiv Nurger lendab Eestisse 17. veebruaril, kaks päeva pärast 22. vooru liigamatši Cacerese vastu.

Kuigi Eestil enam eelseisvates matšides enam suurt midagi kaalul pole, usub Nurger, et koondise esindamine on au asi. Lisaks loodab ta end veel enam pildile mängida.

"Võib-olla teen kaks head esitust ja jään kellelegi silma. See võib uueks hooajaks kasulik olla," räägib Nurger, kelle vastu on tänavu juba huvi üles näidanud ka mõned Hispaania kõrgliiga klubid. Tõenäoliselt jääb ta siiski hooaja lõpuni Huescasse.

Vähetähtis pole ka tõik, et see on viimane võimalus platsil mütata koos vanameistrite Janar Taltsi ja Kristjan Kanguriga, kelle saabastesse tuleb Nurgeril astuda.

"Nendega koos pole kunagi mänginud. Ei tea, kas nende vastugi..." arutleb Nurger, kes pärast lühikest perioodi Raplaga Eesti meistriliigas, 2013. aastal USAsse ülikooli läks.

Tema liitumine koondisega oli Huescas arutluse all ka novembri lõpus - detsembri alguses peetud valikmängude ajal. Siis jäi Nurger ikkagi koduklubi juurde, sest käsil oli alles hooaja algus ning vahele jäänuks kaks liigamängu.

Sel korral peab eestlane puuduma vaid ühelt matšilt. Tõsi, 24. veebruaril peetav kohtumine Palenciaga on ülimalt oluline, sest tegemist on Huesca lähikonkurendiga. Siiski sai Nurger ilma probleemideta klubilt nõusoleku, mis on veidi üllatav, arvestades kogu liiga tihedust. Iga mäng on arvel!