Talisport Legendaarne suusatreener Laur Lukin: minu kolm suurt vaala on Sirel, Alaver ja Olle Deivil Tserp , täna, 21:20

SÄRTSAKAS: Endine edukas treener Laur Lukin käib 81aastaselt suusatamas. Aldo Luud

Laur Lukin, kes on üle kümne korra nimetatud Eesti parimaks suusatreeneriks ja kelle kuulsaimad õpilased on Arne Sirel, Mati Alaver ja Raul Olle, kirjutas kuus kaustikutäit memuaare. Ta loodab, et need jõuavad raamatukaante vahele. Õhtuleht käis 81aastasel härral Võrus külas ja kuulas tema dramaatilisi lugusid. Selgus, et Laur on sageli naeratanud läbi pisarate. Ajukasvaja viis ta esimese tütre hauda seitsmeselt, tema virk abikaasa suri 44aastaselt. Toona juhendas vapper mees suurt hoolealuste armeed ja kantseldas kaht teismelist tütart.