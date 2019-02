MAGUS KÄTTEMAKS! Unitedi fännid vilistasid ja viskasid Di Mariat õllepudeliga, argentiinlane vastas jalgade ja vängema sõnavaraga 

Endine Unitedi kaitsja Phil Neville: "Louis van Gaali käe all Manchester Unitedi punases särgis me Angel Di Marialt selliseid esitusi ei näinud. Ta naasis Old Traffordile kahtlemata edukalt. Ta oli briljantne."

"See on travestia, et ta polnud Unitedis suurepärane," lausus Neville. "Kui temaga leping sõlmiti, mõtlesin, et lõpuks ometi on meil ääremängija, kes sobitub klubi filosoofiaga. Aga ta ei saanudki end käima ja Louis van Gaalil on sellega palju pistmist."