Endise tippmängija analüüs: kaotus PSG-le tuletas meelde, kui kaugel on United meeskonnast, kes oleks suuteline Meistrite liigat võitma 

Kas United võinuks teha midagi teisiti?

Minu arust peaks Ole saama täiskohaga töö mitte ainult fantastiliste tulemuste (eilne kaotus oli tema 12. mäng Unitedi eesotsas, kuid alles esimene kaotus - M.T.), vaid selle pärast, kuidas ta on kogu klubi nägu muutnud. Nagu ütlesin BBC Raadio 5 eetris enne PSG mängu, selles vastasseisus juhtunu ei tohiks midagi muuta.

Olemasolevate mängijate taset tuleb hinnata reaalselt, hoolimata, et Solskjär on neid arendanud. Nad on tema käe all hakanud Premier League'is mängima oodatud tasemel, mis on toonud mõned fantastilised tulemused, aga nagu nägime, siis Meistrite liiga kaheksandikfinaal on vähe kõrgem tase.

Ma ei usu, et Solksjär saanuks PSG vastu paljut teisiti teha. Martiali ja Lingardi vigastused ei aidanud talle just kaasa. Inimesed on ütelnud, et Solksjär on uues ametis palju õnne abi nautinud, kuid nüüd koges ta väga palju ebaõnne.

Meeskonna kahe nobedaima mehe vigastus muutis Unitedi ääred palju aeglasemaks ja lõhkus nende rütmi. Nad polnud teise poolaja alguses, mil PSG lõi kaks väravat, piisavalt intensiivsed ja PSG võinuks vabalt veel paar korda sahistada.

PSG nullis Pogba

Parim viis võrrelda Unitedi taset Euroopa tippudega on küsida, mitu nende meest pääseks täisjõus PSG algkoosseisu? Ütlen, et maksimaalselt kaks: Pogba ja David de Gea. See näitab, kui kaugel United on sellest, et tõsiselt Meistrite liiga trofee nimel konkureerida.