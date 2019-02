RAHA JALAGA SEGADA! Nemad on NBA rikkaimad kossuässad 

10. koht Paul George (Oklahoma City Thunder) (teenib tänavusel hooajal 34,17 miljonit eurot)



9. koht Blake Griffin (Detroit Pistons) (34,61 miljonit eurot)



8. koht Damian Lillard (Portland Trail Blazers) (36,29 miljonit eurot)



7. koht Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) (38,24 miljonit eurot)



6. koht Chris Paul (Houston Rockets) (38,68 miljonit eurot)



5. koht James Harden (Houston Rockets) (41,96 miljonit eurot)



4. koht Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) (47,54 miljonit eurot)



3. koht Kevin Durant (Golden State Warriors) (57,54 miljonit eurot)



2. koht Stephen Curry (Golden State Warriors) (70,37 miljonit eurot)



1. koht LeBron James (Los Angeles Lakers) (78,52 miljonit eurot)



Esikohal oleva Jamesi rahahulgast on 31,6 miljonit eurot palga ja boonuste summa, ülejäänud mammon laekub tema pangakontole sponsordiilidest. Näiteks toetavad teda Nike, Coca-Cola, Beats By Dre ja 2K Sports.



Sponsortehingute osas on teisel kohal Curry (37,18 miljonit). Muideks toetab teda Jaapani Amazoniks nimetatud Rakuten, kes üritab Curry abil ameeriklastele oma brändi tutvustada.



TOP10 teenib tänavu umbes 480 miljonit eurot. Viis aastat tagasi teenisid kümme rahakamat kokku 320 miljonit eurot.