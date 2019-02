Nowitzki: Doncic ja Porzingis on pikemad kui Nash ja mina 

"Neist saab koos suurepärane paar. Nad mõlemad sobivad NBA uude mängustiili valatult. Luka on Nashyst pikem ja saab teha asju, mida Nashy ei saanud kunagi. Ning Zinger on minust pikem ja atleetlikum, lisaks viskab kaugelt ülima kergusega. Ta on kõva töömees ja tahab saada suureks ässaks. Loodame seda kombot näha Dallases pikka, pikka aega," rääkis Nowitzki ajalehele New York Times.