United ja PSG saavad karistada, ropendanud Di Maria pääseb aga puhta nahaga 

United sai trahvi selle eest, et klubi pooldajad loopisid väljakule erinevaid esemeid, sealhulgas õllepudeli Di Maria suunas, teatas ajaleht Daily Mail. Fännid pole unustanud, et too mängumees osteti 2014. aastal toona rekordilise 68 miljoni euro eest Unitedisse, kuid esitused jäid lahjaks. Tema suunas lasti eile õhtul korduvalt vilet, kuid Di Maria vastas stiilselt, andis kaks väravasöötu ja aitas PSG-l võita 2:0.