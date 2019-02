OTSE | Rootsi ralli: Eesotsast startiv Tänak pudenes kehvade teeolude tõttu kolmandaks

Finišis on kolmik Ogier-Neuville-Tänak ning kiireim on taas meie mees! Eestlase ajaks märgitakse 10.15,8 ehk ta edestab Ogier'i 15,5 ning Neuville'i 23,6 sekundiga!



Tänak: "Minul pole nendes oludes midagi teha. Sõidujoont pole olla, teel on pehme kruus ning palju lörtsi. See on minu jaoks veidi keeruine. Aga vähemalt auto töötab nendes tingimustes. Aga et tagumistega reaalselt võidu sõita... see on praegu juba võimatu."



Ogier kommentaar finišis: "Enam ei ole väga lõbus, tuleb lihtsalt ellu jääda."

Kaks spinni teinud Neuville sõnas aga lihtsalt, et tegemist on juba kruusaralliga, mitte lumeralliga.