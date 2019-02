WRC OTSE | Rootsi ralli: Tänak näitas testikatsel teist aega, mida toob publikukatse? Ohtuleht.ee , täna, 21:11 Jaga:

Ott Tänak Rootsi ralli testikatsel. Martin Ahven

Autoralli MM-sarja teise etapina on kavas Rootsi ralli. Sel korral on Torsby ümbruse vallutanud plusskraadid ja seega muretsevad sõitjad, et lume ja jää alt tuleb välja kruus, mis talveralliga kohe üldse ei seostu. Eestlastest on stardis Ott Tänak/Martin Järveoja (WRC) ning Ken Torn/Kuldar Sikk ja Roland Poom/Ken Järveoja (mõlemad JWRC). Esmalt oli kavas 6,86 km pikkune testikatse. Publikukatse algab kell 21.08.