Solskjär hoolealustele: pea püsti, enesehaletsejad ei saa Chelseaga mängida 

Ta rõhutas riietusruumis, et pea tuleb püsti hoida, saadud kogemusest õppida ja julgelt järgmistele mängudele vastu minna. "Ennast ei tohi haletseda," vahendas Unitedi koduleht juhendaja sõnu.

Solskjär märkis pressikonverentsil: "Siin oli tase, millest tuleb õppida. Nemad olid kogenud, paljud meie mängijad on aga väga noored. Jesse [Lingard] ja Marcus [Rashford] mängisid esimest korda Old Traffordil niisugust Meistrite liiga mängu. Nii et õpime sellest!