ÕL ROOTSIS | Ott Tänak: soe ilm ei jää tulemata, aga selle mõju on praegu raske hinnata 

Minevikus pole vaja liiga kaua tagasi vaadata, et näha, kuidas võib pilgud kevade poole pööranud ilm rallikarusselli tagajalgele tõsta. Kolm aastat tagasi jäeti Rootsis - osad katsed sõideti nagu tänavagi Norras - 21 kavas olnud mõõduvõtust lumepuuduse tõttu ära tervelt üheksa.

Sama hirm tabas ka eile hommikul Stockholmist ralliparki võõrustava Torsby väikelinna lennujaama suunas teele asunud Õhtulehe ekipaaži. Päike siras taevas, pilved olid urgu pugenud ning põllumaade põhivärv oli roheline, mitte valge. Mida kilomeeter Torsby poole, seda paremaks aga olud ralli jaoks läksid ning drift'i huvilised oleksid võinud väiksematel teedel autodega mõnusalt libiseda.

Toyota Yaris WRCd taltsutava Ott Tänaku sõnul olid katsed teisipäeval ja eile toimunud rajaga tutvumisel väga heas seisus ning enamasti jäised. „Norras olid olud vähe lumisemad,“ lisas MM-hooaega kolmanda kohaga alustanud eestlane.

Ta oli kindel, et soe ilm ei jää tulemata. „Mida ta teeb või muudab, seda on praegu raske öelda,“ sõnas Tänak, „kiiruskatseid on omajagu, nii palju on ka erinevaid olusid.“

Kuigi korraldajad on rallile eelnenud päevadel ja nädalatel katseid jääkihi paksuse vähemalt säilitamiseks ning loodetavasti tõstmiseks veega kastnud, oli Saaremaalt pärit piloot kindel, et kihutavad rallimasinad toovad libeda all lebava kruusa välja. Ta leidis, et katsete teised läbimised on kindlasti üpris kruusased ning jätkas: „Rootsis võib olla katseid, kus ka esimene ring on pudrune.“

Võimalust kruusarehve kasutada aga pole, sest autode jalavarjudeks on talverehvid. Igas rehvis on 384 terasest ja volframist valmistatud naela ning talverehvide ideaalne töötemperatuur jääb vahemikku -30 kuni null kraadi. Need on aga temperatuurid, mida sel nädalavahetusel päevaajal kuigi palju näha ei tohiks.