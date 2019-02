Eesti koondise kapteni suur mure leidis ootamatult soodsa lahenduse 

„Paljudes liigades oli 30. jaanuar see tähtaeg, millal nimekirjad lukku läksid. Pärast seda on ainult mõned üksikud liigad – Poola ja Prantsusmaa – kus saab teha medical transferit ehk kui keegi saab vigastada, siis tohib tuua väljast mängija juurde,“ selgitas Mõnnakmäe olukorda.

„Ise tegin omalt poolt kõik, et välismaale minna. Rääkisin agentidega, otsisin klubi, aga polnudki lihtsalt mingit valikut. Ma ei tea, mis see aasta toimub, aga kõigil on sidemängijad olemas ning ühtegi reaalselt võimalust polnud. Asi pole selles, et ma istuks siin ning valiks. Ei, mul polegi lihtsalt midagi,“ jätkas ta nõutult.