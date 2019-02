ÕL ROOTSIS | LENDAVAD RALLIAUTOD: Colin McRae järgi nime saanud hüppe rekord ootab ületamist 

Colin's Cresti rekordit hoiab enda käes Eyvind Brynildsen, kes hüppas kolm aastat tagasi 45 meetrit. Huvitaval kombel ei keeranud norralane WRC-masina rooli, vaid tema istumise all oli klassi võrra madalam R5-auto.

Kõige lähemale on Brynildsenile jõudnud tema kaasmaalane Mads Östberg ja Thierry Neuville. Aasta pärast praegust tippmarki lendas põhjamaalane uue generatsiooni WRC-autoga 44 meetrit, sama tulemuseni jõudis 2015. aastal Neuville. Muide, 2012. aastal sai pikima hüppe kirja meie Ott Tänak (32 m).

Et hüppavad või isegi lendavad rallimasinad on lahedad, meelitab Colin's Crest enda manu palju fänne. Loodetavasti läbitakse katse täna kahel korral ning korraldajate sõnul on hüppele oodata umbes 10 000 rallisõpra.