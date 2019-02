Kohtunike koolitusjuht Hannes Kaasik Ajaxi tühistatud väravast: VAR ongi selleks, et õiglus võidutseks 

„Tegelikult mängijad juba aktsepteerivad VARi,“ räägib Kaasik. „Esmase emotsiooni pealt muidugi on pärast tühistatud väravat väike protest, see on mõistetav, aga järjest-järjest rohkem tundub, et VAR võetakse mängijate poolt omaks. Ei täheldanud, et Ajaxi mängijatelt oleks väga massilist vastasseisu olnud. See on tänapäevase mängu osa ja sellega tuleb arvestada.“



Paari korduskohtumine toimub 5. märtsil Madridis.