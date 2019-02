STATISTIKAPOMM | Benzema ja Ramos jõudsid uhkete tähisteni, lõppes Ajaxi 30mänguline seeria 

3 väravat lasi Dortmundi Borussia Tottenhamil endale teisel poolajal lüüa. Mitte kunagi varem pole neile Meistrite liigas teisel poolajal nii palju väravaid löödud. 60 väravat on Karim Benzema nüüd Meistrite liigas löönud. Eile õhtul sai temast neljas mees Meistrite liiga ajaloos, kes mainekal turniiril vähemalt 60 korda skoorinud. Temast ees on vaid Raul (71), Lionel Messi (106) ja Cristiano Ronaldo (121).

6 mängu on Karim Benzema Meistrite liigas Ajaxi vastu mänginud. Tema võimas saldo Hollandi tippklubi vastu: 4 väravat ja 4 resultatiivset söötu.



600 matši on Sergio Ramos mänginud Madridi Reali eest. Rohkemat on Realis suutnud vaid seitse meest. 2005. aastal klubiga liitunud 32aastane Ramos on neljal korral tulnud Hispaania meistriks, võitnud kaks Hispaania karikat. Samuti on ta neli korda triumfeerinud Meistrite liigas ja klubide MMil. Lisaks on ta kolm korda võitnud UEFA superkarika ja sama palju ka Hispaania superkarika.