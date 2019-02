Eesti koondisesse kutsuti tavalisest rohkem mängijaid, Nurger ja Raieste pääsevad Hispaaniast tulema 

Eesti on küll edasipääsulootuse minetanud, kuid tegemist saab sellegipoolest olema märgilise tähendusega mänguga, sest viimast korda astuvad rahvuskoondise särgis korvpalliväljakule Kristjan Kangur, Janar Talts ja Gregor Arbet.

See on ka põhjus, miks peatreener Tiit Sokk on kandidaate kutsunud tavapärasest rohkem - 18. veebruaril koguneb 16 mängijat: