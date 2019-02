STATISTIKAPOMM | Tõeline korvpalliajalugu! 7 numbrit James Hardeni imelise hooaja kohta 

13,4 kolmepunktiviset mängus on Harden sel hooajal üritanud. Neist on sisse läinud 5,1. NBA rekord keskmiselt tabatud kolmeste arvestuses kuulub Stephen Curryle hooajast 2015/2016 ja see on samuti 5,1. Endale kuuluv tippmark on võimalik ületada ka Curryl endal, sest tema käesoleva hooaja näitaja on... arvasite ära, 5,1! Võrreldes Hardeniga on ta peale loopinud siiski oluliselt vähem ehk 11,4 korda mängus.