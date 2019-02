Jalgpall SAAD KINGA, SAAD RIKKAKS | Need peatreenerid kümblesid pärast töökaotust rahavannis Toimetas Siim Kera , täna, 18:25 Jaga:

Jose Mourinho. Reuters/Scanpix

Tippjalgpallis on tavaline, et peatreenerite lahkumishüvitised on pirakad. Toome teieni valiku juhendajatest, kes on pärast vallandamist ilmselt kurvastanud, kuid kelle pangakonto on lahti laskmise üle pigem rõõmustanud. Alustame värskeimast. Detsembris sai Manchester Unitedi eesotsast kinga Jose Mourinho. Täna avalikustatud majandusaruandest selgus, et Mourinho ja tema kuue abilise minema kihutamine maksis Unitedile veidi üle 22 miljoni euro. Pirukast suurema tüki ampsas portugallane ise, kuuldavasti umbes 18 miljonit eurot.Kui ta 2007. aastal esimest korda Londoni Chelseast kinga sai, rikastus ta väidetavalt 20 miljoni euro võrra. 2015. aastal teist korda Chelseast hundipassi saades laekus tema pangakontole veidi üle 10 miljoni euro. Ehk tõenäoliselt on Mourinho töökaotustega teeninud umbes 50 miljonit eurot. Pole üldse paha. Prantsusmaa suurklubi Pariisi Saint-Germain lõpetas 2016. aastal lepingu legendaarse Laurent Blanciga, kes mängijana tuli nii maailma-