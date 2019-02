Gareth Bale'i võib ees oodata kuni 12mänguline võistluskeeld 

Videost on näha, kuidas Bale kõige pealt žestikuleeris Atletico fännide rumalusele ning seejärel saatis nad veel pikalt.

Nüüd on kohalik alaliit teavitanud, et waleslast ootab juhtunu eest karistus. Vastavalt Hispaania liiga reeglitele on pealtvaatajate provotseerimise eest ette nähtud nelja kuni 12 mängu pikkune võistluskeeld.