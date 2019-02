Emiliano Sala kasvatajaklubi plaanib traagiliselt hukkunud argentiinlast ilusasti mälestada 

"Jutud, justkui nimetaksime me staadioni Emiliano Sala järgi ümber, ei vasta tõele," vahendab Cadena Santa Fe mehe sõnu. "Oleme juhtunust jätkuvalt väga šokeeritud. Võtame hetkel oma aja, et teda õigesti mälestada, olgu selleks siis tema nimeline kuju või koht. Hetkel saan teile vaid öelda, et tegeleme sellega ning plaanime kindlasti Emiliano Sala nime austada."

Sala saatis lennuki kadumise eel sõpradele Snapchatis heliklipi: „Tere, vennad, kuidas teil, hulludel, läheb? Olin just Nantes'is tegemas asju, asju, asju, asju, asju ja see ei lõppe kunagi, kunagi, kunagi, kunagi. Olen lennukis, mis tundub, nagu see oleks laiali vajumas. Sõidan Cardiffisse, uskumatu. Juba homme alustan uues klubis treeninguid. Vaatame, mis juhtub. Vennad ja õed, on teiega kõik korras? Kui pooleteise tunni pärast ei kuule te minu käest uusi teateid, siis ma ei tea, kas keegi saadetakse mind otsima, sest nad ei leia mind. Isa, kardan nii väga!“