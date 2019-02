HURRAA! Eesti avas olümpiafestivalil oma medaliarve 

View this post on Instagram

HÖBE 🇪🇪Eesti iluuisutajale Mihhail Selevkole Euroopa noorte olümpiafestivalilt! 🥈Miša suutis välja uisutada oma uue rekordi 180,29 ja tegi esmakordselt rahvusvahelistel võistlustel 3,5-kordse axeli mõlemas kavas⛸⛸! VÄGEV! Palju õnne, Miša ja treener Irina Kononova! #olümpiafestival #EOKtiigrid #eyof2019 #terveeestieest