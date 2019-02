NÄTAKI! Venno sammus eurosarjas poolfinaali, Teppani imemängust jäi paraku väheks 

Kahe võiduni peetavas poolfinaalseerias on Galatasaray vastaseks Venemaa klubi Kemerovo Kuzbass, kes lülitas konkurentsist Soome klubi Sastamala. Avakohtumine toimub 26. veebruaril, kordusmäng 5. märtsil.

Gdansk on D-alagrupi liider, punkte on neil koos 11. Belchatowil on teisena 8 punkti, Maaseiki Greenyardil kolmandana 6 ja Berliini Recycling Volleyl neljandana 5 punkti.