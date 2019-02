NUKKER! Prantsusmaa maailmameistriks tüürinud Mbappe peab kodumaal pidevalt taluma rassistlike kommentaare 

Erinevad organisatsioonid on metroojaama seinal oleva grafiti osas juba politseisse kaebuse esitanud ning hetkel loodetakse, et ametivõimud suudaksid ka olukorrale kuidagi reageerida.

"Kylian Mbappet isiklikult rünnates kahjustavad need isikud ka Prantsusmaa mainet. Peame seisma mitmekülgse Prantsusmaa eest. Mbappe on ühise Prantsusmaa üks sümboleid, kuid kahjuks on see paljude jaoks vastuvõetamatu. See grafiti on otsene rünnak Prantsusmaa vastu ning selle tegijaid tuleb karistada," kulges rassismivastase spordiorganisatsiooni avaldus.