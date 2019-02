BRITI KÕMUMEEDIA: Wayne Rooney perekonna kodune õhkkond on kohutav 

Esimesed teated värsketest probleemidest ilmusid möödunud nädala lõpus, kui selgus, et Rooney Floridas toimunud treeninglaagris baarituurile läks ning võõra baaridaami Vickiga kella poole kolmeni kangemat alkoholi lürpis.



Kui The Suni andmetel oli Coleen Wayne'i käitumise peale ülivihane, siis Daily Maili allikad sõnasid, et mingisugust muret ei ole. Briti kõmumeedia lipulaev The Sun on teemat aga mõnuga edasi kütnud ning märganud Coleeni vahepeal ilma abielusõrmuseta. Wayne'l olevat see endiselt sõrmes.



The Suni andmetel elab Rooney korralikku poissmehe elu. Mängib õhtuti arvutimänge, joob õlut, veini ja Prosecco vahuveini. Coleen soovivat, et Wayne võõrutusravile läheks.



"See laastaks Wayne'i, kui Coleen ta maha jätaks, kuid nende suhtes on nii palju probleeme, et samal ajal tunneks ta ka leevendust," rääkis allikas The Sunile. "Nende kodune õhkkond on juba mõnda aega kohutav olnud. Wayne'le ei meeldi kodus olla, seepärast ta kogu aeg väljas käibki. See aga teeb omakorda Coleeni õnnetumaks. Lõputu ring."