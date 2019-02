ÕL ROOTSIS | Ott Tänak: võrreldes mullusega on kõik nagu öö ja päev 

"Tingimused olid väga head, kuid nad on seda muidugi vaid lühikest aega. Katsete teised läbimised tõotavad tulla juba midagi muud," sõnas Tänak meediaalas. "Päeva esimesel katsel oli hea sile jää ning see oli väga nauditav, aga teisel katsel oli juba lahtist lund. Aga võrreldes mullusega on olud muidugi nagu öö ja päev.

Mis tunne on Rootsi lumistel ja jäistel teedel üldse 190km/h sõita? "Eks tee läheb lihtsalt väga kitsaks ning kõik juhtub väga ruttu. Nii see on, aga see on tore ning minu jaoks nautidav."