Endise Madridi Reali staari hull karjäär: vigurvänt lõi välja Ronaldo hamba ning lasi Wayne Rooneyt ilutulestikuga 

42aastane Gravesen oli palliplatsil kompromissitu keskväljamees, kes ei löönud millegi ees risti ette. Tuntumatest klubidest jõudis ta esindada Evertoni, Madridi Reali ja Glasgow Celticut, Taani koondises mängis ta kokku 66 matši ning lõi 5 väravat.



Ronaldo jäi hambast ilma



Gravesen liitus Madridi Realiga 2005. aasta jaanuaris ning ei suutnud end täielikult põhimeheks mängida.



Mehe Celticusse müünud hinnatud vutitreener Fabio Copello on öelnud, et Gravesen oli omamoodi tegelane.



"Ma ei jagele temaga, ta on taktikaliselt väga hea. Aga mulle ei meeldi ta käitumine. Kõike peab tegema nii nagu tema tahab," on itaallane kommenteerinud.



Treeningutel ei andnud Gravesen kellelgi asu ning tormas jalad ees ülikalleid meeskonnakaaslasi maha niitma (taanlasel endal rahakat silti küljes polnud, tema üleminekutasu oli alla kolme miljoni euro).



Ta oli lõbus tegelane, kuid talle meeldis tiimikaaslasi haardesse võtta ning neid mitte lahti lasta. Kord läks tal legendaarse ründaja Ronaldoga nii tuliseks rüseluseks, et brasiillane kaotas oma hamba.



Gravesen sai kõigest hoolimata kolleegidega hästi läbi, kuid tema trikid olid superstaaridele ootamatud. Toona mängisid Hispaania kuninglikus klubis näiteks Zinedine Zidane, Iker Casillas, Roberto Carlos, Robinho, Guti ja David Beckham. Ning nende kõrval karuhaardega vigurvänt Gravesen.



Paariliseks pornostaar



Hamburgis või Liverpoolis leiba teenides oli ta profiil madalam, Madridis elades langesid tema peale meedia kuumimad prožektorid ning temast hakkas rohkem huvituma ka kollane ajakirjandus.



Gravesen andis ise hagu juurde ning semmis Taani pornostaari Kira Eggersiga. Hetkel on endise vutitähe abikaasaks Tšehhi modell Kamila Persse.



Ilutulestik Rooneyga



Inglismaa kõrgliigaklubis Everton mängis Gravesen aastatel 2000-2005. Samale ajale langes ka Wayne Rooney esiletõus, kes pallis Liverpooli sinises klubis vahemikus 2002-2004.



Kaks meest said omavahel hästi läbi, kuigi kord tegelesid nad väga kummaliste asjadega.



Meenutab endine Evertoni peatreener David Moyes: "See oli üle 50 meetri pikas vana võimlas. Thomas ja Wayne tulistasid üksteist ilutulestikuga. Neil olid püssirohtu täis suured raketid ja nad lihtsalt tulistasid üksteist. Tommy (Gravesen - toim.) oli heas mõttes sõge. Ta oli hea mängija ja ta meeldis kõigile. Ta ei kuulanud sind, aga ta ei teinud seda halva pärast. Ta lihtsalt ei tahtnud sind kuulata ning tegi oma asja edasi. Ta oli treeningutel hull. Hea tüüp, aga sõge."



On ülirikas



Pärast 2009. aastal karjääri lõpetamist kadus Gravesen mõneks ajaks orbiidilt. 2013. aastal selgus, et ta elab Las Vegase luksusrajooniks, naabriteks endine tennisetäht Andre Agassi ja näitleja Nicolas Cage.