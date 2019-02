VIDEO | MÄNG LÄBI! Ogier' ralli lõppes lumehanges 

Nii piloodi kui ka kaardilugejaga on kõik korras, ent nende õnnetuseks juhtus väljasõit rajalõigul, kus pole kedagi appi kutsuda, et auto lumest välja saada. Uudise avaldamise hetkel olid mehed jätkuvalt lumes kinni. Isegi, kui nad sealt lõpuks pääsevad, on nad väga palju minuteid ära andnud ega sekku enam kõrgesse mängu.