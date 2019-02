"Eesti laulu" finalist ning aasta juutuuber loobus unistusest saada jalgpalluriks 

Kui Zevakin ise on sportlaskarjäärist loobumisega leppinud ja jahib nüüd sinilindu muusikamaailmas, siis perekond ei ole tema valikutega sama rahul olnud. Loo peategelane selgitab, et teda on kasvatanud ema, kes vana kooli inimesena lootis, et poeg astub kõrgkooli õppima.

Kõige värskemad Spordi uudised otse sinu postkasti „Sain korralikult vastu päid ja jalgu, et ma ülikooli ei lähe,“ meenutab Zevakin. Nüüdseks on ema noormehe sõnul leebunud, sest on näinud, et muusiku ja produtsendi karjäärist unistanud Andrei ei ole ainult jutu-, vaid ka tegudemees.

Ema oli kohal ka siis, kui poeg novembris aasta juutuuberi tiitli teenis. Loo peategelane meenutab, et toona oli emal suurest õnnest isegi pisar silmas. Järgmisena saavad aga ema ja poeg minna üheskoos „Eesti laulu“ poolfinaalile, sest Eurovisiooni pääset jahtiva konkursi poolfinaali pääses Xtra basic & Emily J muusikapala „Hold Me Close“, millele Zevakin on loonud nii muusika kui ka sõnad (lugu pääses ka 16.02 toimuvasse Eesti laulu finaali - toim.).

„Olen jalgpallist õppinud, et alati tahaks ju võita,“ räägib Zevakin „Eesti laulu“ eesmärkidest. „Igal turniiril tahaksid võita ja igast liigamängust need kolm punkti kirja saada. Samas on „Eesti laulu“ puhul väga raske ennustada, kuidas seal minna võib ja mida laulust tegelikult arvatakse.“

Kes või mis on juutuuber?

Kui nooremale põlvkonnale on Youtube ja sinna sisu loovate inimeste elu ilmselt väga tuttav, siis vanema generatsiooni inimesed võivad pead murda, mida juutuuberid ikkagi teevad.

„Mina võtan seda kui inimest, kes loob Youtube’i sisu – ükskõik millist sisu,“ selgitab Zevakin, kelle kodus ilutseb aasta juutuuberi tiitel. „Kuna Youtube on eelkõige just videosisu loomise platvorm, siis mina peangi juutuuberiteks inimesi, kes selle kanali tarbeks videoid, sketše vms toodavad. On lõputult võimalusi, mida sinna välja võib mõelda.“