Taliban jahib Messi 8aastast semu, väikse vutifänni ema: Messi, aita meid! 

Murtaza Ahmadi ja kilekotist särk. AFP/Scanpix

Sama aasta lõpus kohtus ta Kataris Messiga ka isiklikult. Milline lugu! Pärast seda on Ahmadi elu saatnud kurvemad toonid. Eelmise aasta novembris vallutas islamirühmitus Taliban Ahmadi kodumaakonna Jaghori ning pere pidi põgenema. Olukorda ei tee paremaks tõik, et pere on Talibani poolt põlatud hazara vähemusrahva esindaja.

Messi ja Ahmadi 2016. aastal. AFP/Scanpix



"Taliban tappis meie sugulasi ja otsis kodusid läbi. Nad peatasid autosid ja tapsid sõitjaid," rääkis Ahmad. "Me ei saanud jalgpalli mängida või isegi toast lahkuda. Kuulsime kodus kalašnikovide ja rakettide hääli ning inimeste karjeid."



Murtaza Ahmadi ema Shafiqa sõnul sai tema pojast sihtmärk.



"Päevast, mil Murtaza sai kuulsaks, muutus meie pere elu raskemaks," sõnas ta. "Asi ei ole ainult Talibanis. Hakati arvama, et Messi võis meile palju raha anda. Meid ähvardati kogu aeg ja me võtsime ta koolist ära."



Praeguseks on pere jõudnud Afganistani pealinna Kabuli.



"Oleks parem, kui Murtaza poleks kuulsaks saanud," jätkab Shafiqa samal lainel. "Nüüd on meie elud ohus nii kodulinnas kui ka Kabulis."

Murtaza koos ema Shafiqaga. AFP/Scanpix