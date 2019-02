ÕL ROOTSIS | Ott Tänak pärastlõunast: see polnud võistlemine, vaid ellujäämine 

"Hommikupoolik oli nagu Rootsi ralli ikka, pole millegi üle kurta, oli väga nauditav," lausus ta päeva lõpus ajakirjanikele. "Pärastlõuna oli justkui teine üritus. Ei mingit naudingut, lihtsalt ellujäämine ja katsete läbimine. Aga tingimused olid tavalised, teistkordsel läbimisel on alati nii.

Liider Suninenist: "Teemu on teinud suurepärast tööd. Ta on olnud terve päev tugev. Tundub, et M-Sport on kiirust juurde lisanud, nad on tugevad konkurendid."

Latvala viimase katse vallisõidust: "Päriselt? Mis ma oskan ütelda, päev täis üllatusi. Sellest on väga kahju, olime tegemas tiimiga tugevat esitust, aga see on ralli. Viimasel katsel oli sügav lumi, aga rehvidel polnud palju naaste järel. Oli endalgi ärevaid momente, polnud kerge, aga homme tuleb ehk lõbusam."

Enda napikatest: "Ega väga midagi polnudki, ainult viimasel katsel oli pidamine väga kehv. Auto kogub kiirust hästi, aga pidurdab kehvasti. Igasse kurvi tuleb liuelda ja loota, et läheb hästi. Kui liiga kiirelt kurvi siseneda, lõpetad ninapidi lumevallis ja oledki kinni. Mäng käib piiri peal."

Homsest strateegiast: "Homme peaksime saama ausama stardikoha. Täna konkureerisime meestega, kes startisid kaugel pärast meid. Teisel läbimisel polnud võimalik enam võidelda. Homme peaksime olema rohkem konkurentsis."