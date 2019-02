ÕL ROOTSIS | Torn peab peeglisse vaatama, Poom sõitis mõned kilomeetrid enam-vähem ühe käega 

Koos kaardilugeja Kuldar Sikuga võistlev Torn oli enne viiendat katset JWRC-üldarvestuses neljas, kaotust liider Tom Kristenssonile oli kogunenud 33,8 sekundit.

Murekohti jagus eestlasele veelgi. "Tuleb peeglisse vaadata, et kui me püüame rehve säästa, siis teised mehed sõidavad kiiremini ja neil on rehvid ikka alles. Teeme midagi valesti, peame selle välja mõtlema," kostab ta.

Ka teise meie JWRC-mehe Roland Poomi võistluspäev polnud probleemidest prii. Neljandal katsel vigastas ta kätt ja õlga. "Oli üks koht katse peal, kus päris mitu autot olid katkestanud. Seal oli suur maakivi, sõitsime sellest esirattaga üle, ratas tõmbas järsku sisse ja käsi jäi kuidagi rooli vahele. Viimased kilomeetrid pidin enam-vähem ühe käega sõitma, aga sain hakkama," räägib ta.

Poomi sõnul nad koos kaardilugeja Ken Järveojaga ühtegi tarbetut riski ei võtnud ning mehed sõitsid eesmärgiga rajal püsida. "Me polnud enne rallit selle autoga ühtegi kilomeetrit sõitnud. Plaan oli, et esimesel ringil üritame autost aru saada ning seejärel mõista, millised on olud. Teisel ringil proovisime kiirust tõsta, sest tunne oli okei. Ajad olid päris head, saime ühe kolmanda ja ühe teise katseaja," sõnab piloot.

Esimest hooaega JWRCs sõitev Poom tunnistab, et päeva teises pooles olid olud juba ainuüksi rehvide suure kulumise tõttu keerulised. Ta jätkab: "Katse jooksul olime vaheajapunktides esikolmiku tempos, aga finišis olid kaotused suured. Seda juhtus korduvalt. Valisime sellise rehvistrateegia, et homme oleks rohkem rehve. Laupäeval võiks rohkem sula olla. Kindlat valemit pole, kumb lähenemine õige on, aga me proovime nii."