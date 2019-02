ÕL ROOTSIS | GALERII | „Minu lemmik on Ogier. Tänak on paha.“

Kuigi erinevate riikide lippe oli Colin's Cresti juures ohtralt, jagasid Toyota käsilased soovijatele tasuta nende MM-tiimi lippe. Meeneandja kostitas ka Leedust tulnud fänne ning küsis ühelt rallisõbralt, kellele tema enim pöialt hoiab. "Minu lemmik on Ogier," kõlas kiirelt. Too avaldus üllatas toetajaid lippudega varustanud meest: "Tänak ei olegi? Ta on ju kõige kiirem." Leedulane vastas kergelt muheledes: "Tänak on paha." Kas ta mõtles eestlase sõiduoskusi või arvas ta teadvat Rootsis võidu suunas kihutava piloodi iseloomu, jäi selgusetuks.