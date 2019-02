Tondirabas võideldakse 10 000 euro nimel: „Spordiala, kus vastast saab jalaga lüüa, läheb järjest populaarsemaks.“  

„Tõotab tulla väga huvitav ja põnev võistlus. Esimest korda on väljas kaheksa meest, see tähendab kolme matši ja 12 raundi,“ rääkis kolmekordne Eesti meister poksis ja TVPlay Sportsi kommentaator Kaupo Arro.

„Vägagi otsustavaks saab meeste vastupidavus, aga 10 000eurose esikohasumma eest tuleb kannatada. Summa on muidugi muljetavaldav,“ lisas Arro. „Moisar on favoriit, aga natuke peab tal ka loosiga vedama, sest kui satub ebamugav vastane, siis võib keeruliseks minna. Hollandi mees on kõva vastane, sealmaal on võitlusspordi juured üldse päris sügaval.“