OTSE: Udras püstitas hooja tippmargi, aga EMi norm ei alistunud 

Naiste kõrgushüppes on Grete Udras ületanud 1.88, mis on tema hooaja tippmark. Nüüd ründab ta EMi normi 1.90. Paraku jääb see kõrgus tal ületamata. Suure tõenäosusega taotleb Eesti kergejõustikuliit talle EMiks wildcard'i. Sel juhul peab ta võistlusega seotud kulud ise hüvitama.