Grete Udras: soovin minna Tokyo olümpiale ja seal ka hästi võistelda 

Udras palus latile asetada ka EMi normi 1.90, mis jäi ületamata. "Täna ei olnud nii hea tunne nagu nädal aega tagasi," rääkis ta, kuid säilitas lootuse, et pääseb EMil wildcard'iga.

Eesti kergejõustikuliidu tippspordi juht Kristel Berendsen kinnitas Õhtulehele, et alaliit taotleb Udrasele vabapääset. "Kui klubi toetab, siis ma kindlasti lähen," lausus Udras. "Vorm on hea. Ma usun, et EMil suudan teha hooaja parimad hüpped."