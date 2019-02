Horvaatia vutistaar läheb teda tiimikaaslase naisega kõrvalt panemises süüdistanud väljaande vastu kohtusse 

Itaalia meedia väitel on Brozovic oma advokaadile Danilo Buongiornole endastanud täpsed juhised, milles ajakirja süüdistada. King Corona kirjutas sel nädalal oma veergudel, et horvaat on tiimikaaslasel Icardil naha üle kõrvade tõmmanud ning veedab salaja aega koos tolle naise Wanda Naraga.