ÜLLATAV LÜKE! Eesti jalgpallikoondise puurilukk tõmbab selga Narva Transi särgi 

26-aastane Meerits allkirjastas Transiga aastase lepingu, vahendab Soccernet.ee . "Miks [Trans] - sellepärast, et mängida. Nende huvi oli konkreetne. Jutu tasandil oli huvilisi päris mitu, aga konkreetselt [teisi pakkumisi] ei olnud," selgitas Meerits, kelle sõnul võiks Trans tänavu koduses meistriliigas medalite peale mängida.

Flora kasvandik tegi oma esimesed mängud täiskasvanute klassis just kümnekordse Eesti meistri ridades. 2011. aastal siirdus ta aga Arnheimi Vitessesse, kelle eest pääses neljal puhul väljakule ka Hollandi kõrgliigas.

Transi jaoks on viimase paari päeva jooksul tegemist juba teise täiendusega kollkiprite seas. Alles neljapäeval andis klubi teada, et on sõlminud lepingu 26aastase Sergei Bolgoviga. Mullu piirilinnaklubi väravat kaitsnud Artur Kotenko ning Betim Halim tänavu Narvas ei jätka.