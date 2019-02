Lappi ja Mikkelsen lubavad pühapäeval lahingu anda, Neuville võib MM-tiitlit silmas pidades asja kergemalt võtta 

"Pärastlõuna oli meie poolt tugev. Tõsi, Ott [Tänak] tõmbas meile küll alati koti pähe, aga muidu võib päevaga rahule jääda," sõnas Esapekka Lappi WRC otse-eetris. Soomlase näol on tegemist hetkel ainsa rajal liikuva Citroeniga, sest kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier sõitis reedel teelt välja, mistõttu oli sunnitud ralli katkestama.

Esapekka Lappi Martin Ahven

Mida ootab soomlane aga pühapäevalt? "Homme on taas värsked teed, seega selles suhtes oleme homme "hädas". Tuleb lihtsalt öö otsa mõelda, mida parandada. Aga plaan on täisgaasiga peale minna. Eks homme ole ka keerulisemaid kohti, kuid enamasti tuleb lihtsalt hagu anda."

"Kui täna tuli kogu aeg õiget sõidujoont otsida, siis homme peaksid olema täiesti teised olud. Kõik peaks olema jäisem ehk näeme õiget võidusõitu, kus igaüks peab ise olusid õigesti tunnetama. Katsed on väga kiired ning autos tuleb väga täpne olla. Meil on küll väga hea pidavusega masin, kuid see pole ehk nii juhitav."