ÕL ROOTSIS | Liider Ott Tänak: lõbus on sõita, kui kõik hästi läheb 

"Oleme liidrid ja vahe on päris suur. Homme peame esimesed kaks katset mõistlikult sõitma ning loodetavasti on ka punktikatselt võimalik paar punkti võtta. See oleks enam-vähem ideaalne ralli," kostis Tänak ning lisas hiljem, "lõbus on sõita, kui kõik hästi läheb."