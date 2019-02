ÕL ROOTSIS | M-Sport kiidab JWRCs imelist debüüti tegevat Poomi 

Samas pole Poomil ka kedagi püüda, sest JWRC liidriks on minuti ja 44 sekundi kaugusel seilav Tom Kristensson. "Päris hea päev oli, kuigi see oli väga-väga raske. Kui rehvi ikka all pole, siis läheb kiirete osade peal väga raskeks. Pidamine kadus juba poole katse peal ära, kuna rehv oli liiga tuline," sõnas ta. Soovitust soojem "jalavari" tähendab talverehvide puhul aga ülioluliste naelte kadu.

Poom on saanud tagasisidet ka JWRCd haldava M-Spordi käest. "Eriti rahul oldi sellega, et kui enamikel on autod katki ja pooled on vist juba külili käinud, siis me oleme autot ühes tükis hoidnud. Sain ralli alguses aru, et siin saab keeruline olema," selgitas ta.

Eestlane lisas: "Kindlasti vaatavad nad stabiilsust - see on ralli üks võtmesõnu - ja muidugi kiirust ka. Ent kui võtad katsevõite, aga teel ei püsi, pole [parimatel aegadel] mõtet."