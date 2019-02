SEEKORD MANDRIL! Võrkpallisõbrad pääsevad praamisõidust ning kogunevad hoopis Tartusse 

Bigbanki peatreener Andrei Ojamets ütles, et tema meeskonnal oli keerulisi hetki, ent kokkuvõttes jääb ta mõistagi rahule nii tulemuse kui põhiturniiri võiduga. "Pärast kergelt võidetud teist geimi oli meil kohati distsipliiniga probleeme, aga vahetused toimisid täna hästi, eriti Märt Tammearu sissetulek teises geimis. Kolmandas läks paljudel jalg veidi sirgeks, lisaks tekkis viimases vaatuses ka üleliigset tõmblemist. TalTech tegutses kolmandas geimis kaitses väga hästi ja vastaseid tuleb üldse kiita, nad ei andnud alla ja võitlesid koguaeg," rääkis Ojamets.

"Lõpuks suutsime siiski omad asjad toimima saada ja kokkuvõttes 3:0 võiduga jään muidugi rahule. Põhiturniir võidetud ja Final Four kodusaalis, olen rahul. Lisaks Eesti meistrivõistluste play-off'ideks parim reiting. Kõik mängud, mis nüüd tulevad, on kõrge hinnaga ja loodan, et suudame nendeks ka hästi häälestuda," lisas peatreener.