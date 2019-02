WRC Rootsi ralli liidrina jätkav Tänak vihjas, et punktikatse võitu pole temalt mõtet oodata Toimetas Ats Kuldkepp , täna, 09:56 Jaga:

Ott Tänak Rootsi rallil. Martin Ahven

Ott Tänak ja Martin Järveoja on teel Rootsi autoralli MM-etapi võidu poole. Enne kahe viimast katset on Tänaku edu Esapekka Lappi ees 53,4 sekundit. Kell 13.18 algavaks punktikatseks eestlane kuigi suuri lootusi aga ei hellita.