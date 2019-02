VIDEO | MMil Kelly Sildarule alla jäänud kanadalanna sai lohutusvõidu 

Eelmisel nädalal peetud MMil 0,6 punktiga Kelly Sildarule alla jäänud Sharpe'i edu oli Calgarys üsna kindel. Suurfavoriidi Sharpe'i parimat katset hindasid kohtunikud 91,5 punktiga, teise koha sai teine kanadalanna Rahael Karker 86 punktiga ja kolmas oli hiinlanna Kexin Zhang 84,5 silmaga.

Rennisõidu neljast MK-etapist on nüüd peetud kolm. Üldarvestuses hoiab 210 punktiga esikohta Karker, Zhang on 196 punktiga teine ja Sharpe 180 punktiga kolmas. Vaid ühel MK-etapil osalenud Sildaru on 100 punktiga seitsmendal kohal.