Margus Murakas | Ott Tänak näitas Rootsi rallil, kui kindlalt ta teistest üle on 

Tänak edestab nüüd tiimikaaslaseid Meeke'i 26 ja Latvalat 37 punktiga. Kahel esimesel rallil, Monte Carlos ja Rootsis, on suur osakaal õnnel - kes kuskohast stardib ja palju rehve jagub. Mehhiko tuleb ka natuke teistmoodi sõit, aga see, et Ott on kiire ja et ta on Toyota esisõitja, on tiimis juba ammu teada.