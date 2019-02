TAGASITULEK: Gert Kullamäe naaseb Andres Sõbra käe alla ja hakkab mängima teises liigas! 

"Mul omal hakkab ring täis saama ja on väga hea meel mõne mehega, kellegfa sai seda ringi alustatud, nüüd lõpetama hakata," viitas Sõber asjaolule, et juhendas Kullamäed 29 aastat tagasi TPedI meeskonnas.

"Gerdi-sugune mees on meile poolteiseks või kaheks kuuks naelapea pihta, poistele suurteks eeskujuks! Parema meelega näeksin tiimis muidugi ühte teist Kullamäed, aga lepin ka Gerdiga," lisas Sõber talle omase mahlakusega, viidates Gerdi pojale Kristian Kullamäele.

Gert Kullamäe nentis, et ei uskunud säärast sündmuste käiku. "Mul on hea meel, et Raivo ja Andres annavad mulle võimaluse olla jätkuvalt meelisala juures, ning võrreldes viimaste aastatega hoopis teistsuguses võtmes. Olen taas spordi avastanud, hakanud end liigutama ja saan niimoodi ka kodust välja!" rääkis kogenud mängumees.