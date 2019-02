GALERII | Puhka rahus, Emiliano Sala! Ründaja saadeti kodumaal viimsele teekonnale 

Tema endine treener Diego Solis rääkis matustel, et viimane teade, mille ta oma õpilaselt sai, oli üdini positiivne. „Veidi enne tema lendu Cardiffisse, saatsin sõnumi: „Nüüd oleks ka sina üks nendest jalgpallimiljonäridest.“ Ta vastas häälsõnumiga ja lihtsalt naeris. Ja lisas: „Seda me veel näeme.“ Need olid tema viimased sõnad,“ meenutas Solis, kes juhendas noort Salad San Martini meeskonnas.

Sala saatis lennuki kadumise eel sõpradele Snapchatis heliklipi: „Tere, vennad, kuidas teil, hulludel, läheb? Olin just Nantes'is tegemas asju, asju, asju, asju, asju ja see ei lõppe kunagi, kunagi, kunagi, kunagi. Olen lennukis, mis tundub, nagu see oleks laiali vajumas. Sõidan Cardiffisse, uskumatu. Juba homme alustan uues klubis treeninguid. Vaatame, mis juhtub. Vennad ja õed, on teiega kõik korras? Kui pooleteise tunni pärast ei kuule te minu käest uusi teateid, siis ma ei tea, kas keegi saadetakse mind otsima, sest nad ei leia mind. Isa, kardan nii väga!“