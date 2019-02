Raio Piiroja Tartu maratonist: jõudnud oleks küll, aga iga tõusu peal käisid jalad all ringi 

Kas tulid võistlema või lõbutsema? "Võistlusvormi pole, trenni on väga vähe teha saanud. Aga kui esisajas alustada (Piiroja stardinumber oli 80 - M.T.), siis loodad ikka sinna jääda. Kardan, et täna jäi kepi ja pidamise taha. Jõudnud oleks küll, aga iga tõusu peal käisid jalad all ringi."