RETROVARUSTUSEGA TARTU MARATONIL: polnudki väga suur šokk 

Too tšill ja rõõmus meeleolu ei jäänud Priidust (aeg 4:54.08,1; koht 2042) ega tema kamraadist Juhanist (41; aeg 4:54.32,0; koht 2049) 46. Tartu Maratoni suusarajale maha, vaid rändas koos tublide spordimeestega kõik need 63 kilomeetrit. Selles võis oma silma ja kõrvaga veenduda. Nad ei taarunud pärast lõpujoont hingetuna riideid vahetama, vaid tegid Priidu retrofotokaga (jah, see oli tal terve tee kaelas!) lõbusaid pilte ja jagasid Õhtulehega oma muljeid.