Janek Õiglane: sise-EMil panen, nagu torust tuleb! 

Eesti üksikalade meistrivõistlustel pani ta end proovile tõkkesprindis, läbis distantsi oma tippmargist 8,13 kolm sajandikku aeglasemalt ja sai pronksi. "Üllatavalt hea," vastas ta küsimusele, mis tunne on. "Aeg ei kajasta mu tegelikku minekut. Usun, et Glasgow’s olen tõkkejooksus rekordivormis."

Pärast kahe nädala tagust edukat seitsmevõistlust puhkas Õiglane kolm päeva ja kosus reie tagakülje vigastusest. "Lihas on korras, aga väsib kiiremini kui teise jala sama lihas," märkis Andrei Nazarovi õpilane.

EMile sõidab Õiglane lootusrikkalt. „Kevin Mayeri (mitmevõistluse valitseja – toim) stardis ei ole,“ arutles ta. „Kõik mehed on üsna võrdsed. Tase on tugev, seda näitab ka fakt, et EMile pääseb 6000 punktiga.“