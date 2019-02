ERILINE JOBU! ManU staar pettis oma rasedat naist odavas äärelinna hotellis 

Manchester Unitedi ääreründaja kohtus eelmise suve alguses ühes Pariisi ööklubis 20aastase modelli Malika Semichiga. Nädal hiljem jõuti juba nii kaugele, et üheskoos ööbiti odavas Pariisi äärelinna hotellis, mille öö maksis alla saja euro. Martiali ühe nädala palk on umbes 200 000 eurot.

Kuid Martial viis vestluse kiiresti järgmisele tasemele, paludes naisel saata endast alasti fotosid. „Lõpuks ta küsis, kas olen huvitatud kolmekast. Teadsin, et tema sõbratar on rase, aga proovisin sellest mitte välja teha. Suhtlesin temaga, sest ta meeldib mulle väga. Tegelikult teadsin, kui vale see kõik on.“

Nüüd jutustas ta Daily Starile, et on siiamaani hämmingus, et Martial ta nii odavasse hotelli viis. „Pean ütlema, et olin hotellivalikus vägagi üllatunud. See polnud eriti kena ja paistis pigem odav. Teadsin, millistes hotellides ta muidu ööbib. Eks ma sain mingil määral ka aru: ta ei tahtnud, et meid koos nähtaks.“